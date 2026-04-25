Eyüpspor’dan kümede kalma yolunda kritik galibiyet

Süper Lig’in 31. haftasında Eyüpspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan mücadelede gülen taraf 3-0’lık skorla ev sahibi ekip oldu.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Eyüpspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti.

İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Umut Bozok, 65. dakikada Raux Yao ve 78. dakikada Metehan Altunbaş kaydetti.

Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 28’e yükseltti. Gaziantep FK ise 37 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek.