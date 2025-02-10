Eyüpspor’un hedefi Göztepeli Ogün Bayrak

Eyüpspor’un hedefi Göztepeli Ogün Bayrak

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Eyüpspor, Göztepe’nin 26 yaşındaki sağ beki Ogün Bayrak’ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Devre arası transfer döneminin bitmesine az bir süre kala, takımların takviye çalışmaları devam ediyor. Süper Lig’e iyi bir giriş yapan ve üst sıralar için yarış halinde olan Eyüpspor, Ogün Bayrak için resmi teklif yaptı. A Milli Takım oyuncu havuzunda yer alan isimlerden birisi olan ve Vincenzo Montella tarafından yakından takip edilen Ogün Bayrak için İzmir ekibinin beklentisi yüksek. İzmir ekibi, Ogün Bayrak’ı sportif ve maddi potansiyel anlamında büyük bir değer olarak görüyor. Taraflar arasında pazarlıklar sürerken, 26 yaşındaki sağ bekin bonservisinde indirime gidilmesi halinde, Eyüpspor’un transferi tamamlaması bekleniyor.