Eyüpsultan Belediyesi'nden Dünya Kız Çocukları Günü’nde rengarenk atölye

İstanbul'da bulunan Eyüpsultan Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü Belediye Başkanlık binasının önünde etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında çanta boyama atölyesi ve kız çocuklarımızdan oluşan resim zinciri boyaması gerçekleştirilirken, eğitmenler eşliğinde yapılan bu atölyelerde, kız çocuklarının yaratıcılığı ve el becerileri ön plana çıktı.

Belediye'den yapılan açıklamada "Kız çocuklarımız, geleceğimizin ışığıdır ve onları desteklemek en önemli görevlerimizden biridir.

Bu anlamlı günde, onların ne kadar değerli olduklarını bir kez daha vurgulamak istedik."