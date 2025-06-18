Eyüpsultan Belediyesi'nden yemek ücreti tarifesine ilişkin açıklama

HABER MERKEZİ

İstanbul Eyüpsultan Belediyesi, sosyal medyada "işçilerin yemek ücretine yüzde 850 zam" eleştirileriyle gündem olan yemekhane ücret tarifelerine yönelik bir açıklama yaptı.

İlgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, sadece memurların yemek yediği yemekhaneden eşitlik ilkesi gereği işçilerin de yararlanması kararı alındığı, işçilerin yemek için ödeyeceği ücretin de 190 lira olarak belirlendiği aktarıldı.

Bu rakamın işçilere günlük ödenen 240 lira yemek parasının altında olduğu vurgulanan açıklamada, "Belediye, işçilerine günlük 240 lira yemek parası veriyor. Yemekhanedeki yemek ücretlerine zam yapılmasına rağmen bu oran işçilere verilen yemek ücretinin altında kaldı ve çalışanlar kendi cebinden bir para vermeyecek" denildi.

Öte yandan yemekhane tarifesinde 6 yıldır zam yapılmadığı aktarılan açıklamada, "6 yıldır zam yapılmayan yemek ücretlerine memur yönetmeliğine göre piyasa şartlarının altında bir zam yapıldı. Memurların yemek ücretleri 62 liraya çıkarken, işçilerin yemek ücretleri ise 190 liraya çıktı" denildi.