Eyüpsultan'da 2 kamyon ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda aynı zincir markete ait 2 kamyon ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Edirne istikametinde seyreden İ.K. yönetimindeki 34 LVE 13 plakalı zincir markete ait kamyon, Işıklar Gişeleri'nde önünde giden aynı firmaya ait E.A. idaresindeki 34 LR 4844 plakalı kamyona çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 34 LR 4844 plakalı kamyon bariyerleri aşarak devrildi. Savrulan diğer kamyon da 55 AUA 25 plakalı tıra çarptı.
Kazaya karışan kamyonun sürücüsü E.A. araçta sıkışarak yaralandı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan E.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yolun bir şeridinin trafiğe kapatılmasının ardından araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.