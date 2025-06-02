Eyüpsultan'da akaryakıt tankerinin çarptığı kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da, akaryakıt tankerinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi'nde, Aykut D'nin kullandığı 34 BMG 550 plakalı akaryakıt tankeri, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Gedik'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle tankerin altında kalarak bir süre sürüklenen Gedik, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gedik, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gedik'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tankerin sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.