Eyüpsultan'da alev alan araç kullanılamaz hale geldi

D-100 kara yolu Eyüpsultan mevkisinde Edirne yönüne ilerleyen Nurettin İlgen'in kullandığı 34 SU 829 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Araç kullanılamaz hale gelirken yangın nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Sürücü İlgen, araç hareket halindeyken kaloriferi açtığında dumanı fark ettiğini belirterek "Arabayı durdurduk, duman gitmedi. Kenara çektik, kaputu açtık, kutup başlarını söktük. Kalorifer motoru arızalıymış, bundan dolayı kurtaramadık. Çekici bize yardım etti, yangın söndürücüyü getirdi ama o da fayda etmedi." diye konuştu.