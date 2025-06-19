Eyüpsultan'da çocuğunu merdivenden iten baba gözaltına alındı

İstanbul Eyüpsultan'da çocuğunu merdivenden iten baba gözaltına alındı.

Küçük bir çocuğun apartman girişindeki merdivenlerden itilerek düşürülmesine ilişkin görüntüler sosyal medyada tepki toplarken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili resmi açıklama yaptı.

Emniyetin açıklamasına göre, görüntülerde çocuğu merdivenlerden iten kişinin 35 yaşındaki T.T. olduğu belirlendi. Yapılan incelemede, merdivenlerden düşen çocuğun T.T.’nin kendi çocuğu olduğu tespit edildi.

Şüpheli T.T., 18 Haziran 2025 tarihinde gözaltına alındı. Hakkındaki adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.