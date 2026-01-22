Eyüpsultan'da gecekonduda yangın: 1 kişi öldü

Eyüpsultan'da, yanan 2 gecekondudan birinde mahsur kalan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İslambey Mahallesi Bülbül Yuvası Sokak'ta bulunan gecekonduda yangın çıktı.

Yangın bitişikteki diğer gecekonduya sıçrarken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de kovalarla su taşıyıp yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Gecekonduda bulunan Fatma Balcı, vatandaşlarca yaralı olarak dışarıya çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yanan gecekonduda bir kişinin daha mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekipler çalışma başlattı.

Yangın bir saat süren çalışmaların ardından söndürülürken, gecekonduda Eray Yavaş'ın cenazesine ulaşıldı. Ekiplerinin çalışmasının ardından Yavaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangının piknik tüpünden çıktığı değerlendiriliyor.