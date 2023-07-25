Eyüpsultan'da kamyonun çarptığı otomobildeki 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Eyüpsultan'da hafriyat kamyonunun çarptığı otomobildeki bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Hasdal Kavşağı'nda seyir halinde olan 34 ZC 5692 plakalı hafriyat kamyonu, Selma K. idaresindeki 34 EZB 959 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsünün annesi Zeynep D. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Zeynep D. ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.