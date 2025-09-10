Eyüpsultan'da konvoy yaparak yarışan 12 sürücüye para cezası verildi
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da konvoy yaparak yarışan 12 sürücüye 39 bin 831 lira para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün bir grup aracın TEM Kuzey Cebeci Tünel Çıkışı mevkisinde konvoy yaparak yarıştığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen 12 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerinden toplam 39 bin 831 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca, araç sürücülerine "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlem yapıldı.