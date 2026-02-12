Eyüpsultan'da kuyumcuya silahlı saldırı: 2 şüpheli yakalandı
İstanbul Eyüpsultan’da soygun girişiminde bulundukları kuyumcuda iş yeri sahibini silahla yaralayan 2 kişi Kağıthane’de yakalandı. Polis, olayda yer aldığı belirtilen diğer şüphelileri arama çalışmalarını sürdürüyor.
Eyüpsultan'da soygun girişiminde bulundukları kuyumcuda iş yeri sahibini silahla yaralayan 2 şüpheli yakalandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilpınar Mahallesi'nde dün soygun girişiminde bulundukları kuyumcuda iş yeri sahibini silahla yaraladıktan sonra otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.
Yürütülen saha çalışması sonucu şüphelilerin olayda kullandığı araç Kağıthane'de durduruldu.
Araç içerisindeki B.Ö. (27) ve Y.E.K. (26) ekiplerce gözaltına alındı.
Polis, diğer şüphelileri yakalama çalışmalarını sürdürüyor.
NE OLMUŞTU?
Yeşilpınar Mahallesi'nde bir kuyumcunun önüne otomobille gelen 5 şüpheliden 4'ü silahla kuyumcuya girmiş, iş yeri sahibi Mustafa Karakayalı şüphelilerle yaşadığı arbedede silahla vurulmuştu.
Şüpheliler soygunu gerçekleştiremeden geldikleri otomobile binip kaçarken, yaralanan kuyumcu çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülmüştü.
Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.