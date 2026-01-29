Eyüpsultan'da miras için anneannesini öldüren torun cinayeti itiraf etti

Eyüpsultan'da Fatma Demircan'ın (93) ortadan kaybolması üzerine ailesi polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler olaya ilişkin 4'ü aynı aileden 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden torun Volkan G.'nin cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Arnavutköy'de yapılan aramalarda Demircan'ın kanlı elbiseleri bulundu. Volkan G.'nin cinayeti Demircan'dan gelecek miras için işlediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay, 21 Ocak günü Eyüpsultan'da meydana geldi. Annesi Fatma Demircan'dan bir süredir haber alamayan Gülay G. polis ekiplerine ihbarda bulundu. İddiaya göre, Fatma Demircan, torunlarından biri olan Volkan G.,(47) ile bir süredir birlikte yaşıyordu. Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri ortak çalışma başlattı. Diğer yandan annesinden haber alamayan Gülay G. ile oğlu Volkan G., kendi imkanlarıyla Fatma Demircan'ı Arnavutköy Balaban Köyü'nde aramaya başladı.

TORUN, BİLEKLERİ KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Arama çalışmalarının ardından tekrar ailenin evine giden ekipler, daha önceden de sabıkası bulunan Volkan G.'yi bilekleri kesilmiş halde buldu. Öte yandan Volkan G.'nin bıraktığı notta 'ben iyi bir adam olamadım, diğer tarafta kendimi affettireceğim, ben çok kötü bir insanım' yazdığı öğrenildi. Ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Volkan G., tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polis ekiplerine çelişkili ifade verdiği tespit edilen Volkan G.'nin kardeşi Birkan G., annesi Gülay G. ve Babası Veli G.'de gözaltına alındı. Başlatılan çalışmalar kapsamında Volkan G.'nin ailesine anneannesi için Kırklareli'nde bir huzur evi bulduğunu, 45 bin lira aylık ücreti ödemeleri gerektiğini söylediği öğrenildi. Bunun ardından anneannesini 'sana biraz hava aldıracağım' diyeerk dışarı çıkmaya ikna eden Volkan G.'nın ifadesinde "Yolda bana bastonla vurdu. Ben ona vurmaması gerektiğini söyledim. Vurmaya devam edince bastonu tutup ona doğru ittim. Başına çarpınca bayıldı. O sırada otomobil seyir halindeydim. Aracı kullanmaya devam ettim. Bir süre sonra hareket etmeyince öldüğünü düşündüm. Çok panik yaptım. Uyuşturucunun etkisindeydim. Neler yaptığımı tam olarak hatırlamıyorum" dedi.

EŞYALAR BULUNDU ANCAK CESET BULUNAMADI

Şüpheli Volkan G.'nin cesedi bıraktığını söylediği yerde aramalar yapıldı. Gerçekleştirilen aramalar kapsamında ceset çıkmadı. Şüphelinin gösterdiği yerlerin etrafında yapılan aramalarda Fatma Demircan'ın kanlı elbiseleri, iç çamaşırları, tokası ve derisiyle birlikte yüzülmüş saçlarının bulunduğu öğrenildi. Bölgede cesedin bulunmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

MİRAS İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Şüpheli Volkan G.'nin uzun süredir işsiz olduğunu tespit eden polis ekipleri Alibeyköy'de bir evi bulunan anneannesi Fatma Demircan'ı mirası için öldürmüş olabileceğini değerlendiriyor. Şüphelinin ayrıldığı eşi Melten Y.'de bu yönde mesajlar atarak 'Yakında çok param olacak. Merak etme' dediği belirtildi. Polis ayrıca şüphelinin ayrıca olayın ardından kazma, kürek ve mezarlık çiçekleri aldığı görüntülere ulaşıldığını belirtti.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Volkan G., annesi Gülay G., babası Veli G., kardeşi Birkan G., ile ayrıldığı eşi Meltem Y. adliyeye sevk edildi.