Eyüpsultan'da seyir halindeki lüks otomobil yandı
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da seyir halindeyken yangın çıkan lüks otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Eyüpsultan Hasdal-Kemerburgaz yolunda 34 CAA 08 plakalı otomobille ilerleyen sürücü Celal Alaz Adalı, motor bölümünden alevler yükselen aracını yan yolda durdurdu.
Alevler aracı sararken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.
Otomobilin yandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Sürücü Adalı'nın, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu olduğu öğrenildi.