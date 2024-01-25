Eyüpsultan'da tankerin tıra çarpması sonucu iki sürücü yaralandı

Eyüpsultan'da otoyoldaki gişelerde tankerin tıra çarpması sonucu iki sürücü yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Başakşehir istikametinde ilerleyen Zafer Ş'nin kullandığı 73 FE 685 plakalı tanker, Işıklar gişelerinde duran Adnan K'nin yönetimindeki 05 AAV 833 plakalı tıra çarptı. Kazada, tankerin sürücüsü araçta sıkışırken diğer sürücü de yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Zafer Ş, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan iki şoför olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Kazaya karışan iki araç çekiciyle kaldırıldı.