Eyüpsultan'daki zincirleme trafik kazasında 2 araç kullanılamaz hale geldi

Eyüpsultan'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 otomobil kullanılamaz hale gelirken, TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.

TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü'nde Edirne istikametinde seyreden Mevlüt Öztabur idaresindeki otomobile, aynı istikamette ilerleyen bir otomobil arkadan çarptı.

Özbatur'un kullandığı otomobil bariyere savrulurken, aynı istikamette seyreden başka bir otomobil de bu araca yandan çaptı.

Kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri otoyolun iki şeridini trafiğe kapattı. İki otomobilin kullanılamaz hale geldiği kaza nedeniyle otoyolda araç kuyruğu oluştu.

Yapılan kontrolde kazaya sebep olan otomobil sürücüsünün 1,20 promil alkollü olduğu belirlendi.