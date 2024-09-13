Eyüpsultan’da 2 kişinin yaralandığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Eyüpsultan’da olayla ilgisiz olan bir kadının ve hedefteki şahsın yaralandığı saldırıya ilişkin görüntü ortaya çıktı.

Görüntüde silahlı saldırıya uğrayan şahsın yere düştüğü ve panik anları görülüyor.

Eyüpsultan Yeşilpınar Caddesi Özlem Sokak’ta saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, maske takan bir şüpheli aralarında husumet bulunan adama ateş açmış, kurşunların hedefi olan şahıs kasığından vurulmuştu.

Yaralanan adam belindeki silahı çıkarırken, saldırgan kaçarak ateş etmeye devam etmişti. Rastgele sıkılan mermilerden biri, o sırada olay yerinden geçen bir kadının bacağına isabet etmişti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan olayın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde kalabalık olan sokağın bir anda hareketlendiği bir kişinin yere düştüğü ve panik anlarının sürdüğü görülüyor.