Eyüpsultan’da aile katliamı: 4 kişiyi öldüren şahıs yakalandı

İstanbul Eyüpsultan’da aynı evde yaşadığı annesini, babasını, kız kardeşini ve babaannesini silahla öldürerek kaçan B.Y., Bursa’da yakalandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak’ta meydana geldi.

43 yaşındaki Mehmet Yenigün, eşi 42 yaşındaki Aysun Yenigün, kızları 13 yaşındaki Zilan Yenigün ve babaanne 71 yaşındaki Fatma İnce ikamet ettikleri evde ölü bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda aileyi öldüren kişinin evin oğlu B.Y. olduğu ortaya çıktı.

FİRAR ETTİ, BURSA’DA YAKALANDI

Annesini, babasını, kız kardeşini ve babaannesini silahla vurarak katlettikten sonra kaçan B.Y., polis ekiplerinin teknik takibi sonucu Bursa’da yakalandı.

18 yaşından küçük olduğu tespit edilen B.Y.’nin polis ekiplerini görür görmez teslim olduğu ve suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Öldürülen aile fertlerinin cenazeleri yakınlarının feryatlarının arasında evden çıkarıldıktan sonra Adli Tıp morguna götürüldü.



