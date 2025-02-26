Eyüpsultan’da duvarları çatlayan binalar mühürlendi

Eyüpsultan’da inşaat çalışmaları sırasında toprak kayması meydana gelirken, bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştu. Çatlak oluşan bazı binalar tahliye edildi. Toprak kayması meydana gelen alan dron kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz hafta Eyüpsultan Esentepe Mahallesi Yakamoz Çıkmazı Sokak’ta iddiaya göre, mahalle üzerinde gerçekleştirilen inşaatta sabaha karşı dinamit patlatılmış; ardından sokakta ve birçok evde derin çatlaklar oluşmuştu. Ardından harekete geçen yetkililer, bölgede çalışma başlattı. İhbar üzerine bölgede çalışma yapan ekipler, binaları boşaltarak mühürledi. Öte yandan toprağın kaydığı alan havadan görüntülendi.



Netice Cuma günü açıklanacak"

Evi mühürlenen mahalle sakini Fuat Fadır, "Buranın altı kaya karşısı taş ocağıdır. Kayalar yarılmaya başladı. Kayalar yarıldıktan sonra orası kaymaya başladı. Biz buraya gelebileceğini hiç düşünmüyorduk. Olay bu tarafa sıçradı. Çatlaklar büyüdü. Bu binadan örnekler alındı. Bekliyoruz. Netice cuma günü açıklanacak" dedi.