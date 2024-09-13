Eyüpsultan’da husumetlisini silahla yaraladı: Seken kurşun alışveriş yapan kadına isabet etti

İstanbul Eyüpsultan'da bir şüpheli takip ettiği kişiyi sokak ortasında bacağından vurdu.

Olay, saat 19.30 sıralarında Eyüpsultan Yeşilpınar Caddesi Özlem Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, maske takan bir şüpheli aralarında husumet bulunan adamı takip etmeye başladı. Uygun zamanda şüpheli, silahını çıkararak takip ettiği adama ateş açtı. Kurşunların hedefi olan şahıs kasığından vuruldu. Yaralanan adam belindeki silahı çıkarırken, saldırgan kaçarak ateş etmeye devam etti. Rastgele sıkılan mermilerden biri, o sırada olay yerinden geçen bir kadının bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"YÜZÜ MASKELİ BİR ÇOCUK HASMINI GÖRÜP ATEŞ ETMEYE BAŞLADI"

Olaya tanık olan Ahmet Furkan Gören, “Yüzü maskeli bir çocuk geliyor. 5 dakika burada dolaştıktan sonra hasmını görüyor ve ateş etmeye başlıyor. Adam silaha davranınca çocuk kaçmaya başlıyor, dengesizce ateş ediyor. Bir kadına mermi geliyor. Bu yoldan da kaçıp gidiyor” dedi.