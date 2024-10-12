Eyüpsultan’da kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı trafik uygulaması sırasında yakalandı

Eyüpsultan’da hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli, trafik uygulaması sırasında yapılan kimlik sorgulamasında gözaltına alındı. 21 suç kaydının olduğu tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 Ekim’de aranan şahısların yakalanmasına yönelik Eyüpsultan’da çalışma gerçekleştirdi. Akşam saat 20.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi’nde yapılan trafik uygulamasında bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araç sürücüsü hakkında yapılan kimlik sorgulamasında, U.A. isimli şüphelinin 21 adet suç kaydı olduğu ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası olduğu tespit edildi.

21 suç kaydı bulunan şüpheli cezaevine gönderildi

Denetim sırasında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.