Eyüpsultan’da ruhsatsız sakatat işletmesine mühür

Eyüpsultan ilçesi Pirinççi Mahallesi Görgülü Sokak’ta C.Ç tarafından ruhsatsız olarak işletildiği tespit edilen büyükbaş sakatat işleme tesisine, vatandaşlardan gelen şikayet üzerine denetim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü, Jandarma ekipleri ve Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan ortak denetimde, yaklaşık 500 kilogram hayvan ayağına el konularak imha edildi.

Denetim sonucunda işletmenin gerekli yasal izin ve ruhsatlara sahip olmadığı belirlendi.

Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen işletme, Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından giriş kapısından re’sen mühürlenerek faaliyetten men edildi.