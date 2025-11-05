Ezeli rakipler San Siro'nun mülkiyetini 'ihaleye fesat' iddialarının gölgesinde satın aldı

İtalya futbolunun iki dev kulübü Milan ve Inter, Milano’nun kalbinde yer alan tarihi San Siro Stadyumu’nun mülkiyetini resmen devraldı. Eylül ayında Milano Belediyesi’nin satışına onay verdiği dev anlaşma, iki kulübün uzun süredir planladığı kentsel dönüşüm ve yeni stat projesi için tarihi bir kilometre taşı oldu.

İki ezeli rakip, yaptıkları ortak açıklamada, Giuseppe Meazza (San Siro) Stadı ve çevresini kapsayan “San Siro Büyük Kentsel Gelişim Alanı”nın satın alınmasına ilişkin sözleşmenin imzalandığını duyurdu. Açıklamada, “Bu adım, Milano kentiyle birlikte Inter ve Milan için yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor” denildi.

YENİ STAT, YENİ KİMLİK

Kulüpler, proje kapsamında hem San Siro mahallesini hem de Milano’nun spor kültürünü yeniden tanımlayacak bir dönüşüm vizyonu ortaya koyuyor. Ortak bildiride şu ifadeler yer aldı: “Yeni stat, uluslararası standartlarda inşa edilecek ve Milano’nun yeni mimari simgesi olmayı hedefliyor. Yenilik, sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik ilkeleriyle, San Siro bölgesi bir mükemmeliyet merkezine dönüştürülecek.”

Bu kapsamda sadece futbol değil; kültür, sanat ve toplumsal etkinliklerin de merkezinde yer alacak çok işlevli bir kompleks planlanıyor.

FİNANSMAN ABD'DEN

Satın alım operasyonunun finansmanı, Goldman Sachs ve JP Morgan gibi bankaların koordinasyonunda, kulüplerin bankacılık partnerleri Banco BPM ve BPER Banca’nın desteğiyle sağlandı. Bu durum, projenin hem Avrupa ölçeğinde bir ekonomik büyüklüğe hem de kurumsal güvenilirliğe sahip olduğunu gösterdi.

Milano Belediye Meclisi, 29 Eylül’deki oturumda satışa onay vermişti. Ancak bu süreç tamamen tartışmasız ilerlemedi. İtalyan haber ajansı ANSA, yaklaşık 197 milyon avro değerindeki satışla ilgili olarak Milano Cumhuriyet Savcılığı’nın “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla bir soruşturma başlattığını aktardı.

Bu iddialar, modern futbolun ekonomik devrimlerinin hukuki gölgelerden tamamen arınmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.