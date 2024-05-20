Ezgi Alya Yiğit davasında karar: Eski AKP’li belediye başkanın yeğeni Osman Sarı’ya 1 yıl 8 ay hapis cezası

Yeterli delilin toplanmadığı Ezgi Alya Yiğit davasında karar çıktı. Eski Nizip Belediye Başkanının yeğeni ve Nizip Ticaret Borsası Başkanının oğlu olan Osman Sarı’ya 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep’te scooter sürerken ehliyetsiz sürücü Osman Sarı’nın araçla çarpması sonucu hayatını kaybeden Ezgi Alya Yiğit’in davasında karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, ehliyetsiz sürücü Sarı’nın 1 yıl 8 ay hapis cezası almasına karar verdi.

Gaziantep’te 12 Nisan 2022 tarihinde arkadaşı Şimal Toprak ile scooter sürerken Ehliyetsiz Sürücü Osman Sarı’nın araçla çarpması sonucu hayatını kaybeden Ezgi Alya Yiğit davasının karar duruşması Gaziantep Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Ekmek ve Gül'de yer alan habere göre duruşma salonunda karar öncesi söz alan Ezgi Alya Yiğit’in ailesi, son bilirkişi raporunun hazırlanışına tepki gösteri, “Ezgi’yi nasıl suçlarız, Osman Sarı’yı nasıl aklarız şeklinde düşünülerek yazılmış bir rapordur bu” dediler.

Ezgi Alya Yiğit’in ailesi ve ailenin avukatları, 6 Mart’ta gelen son bilirkişi raporunun bağımsız bir heyet tarafından hazırlanmadığına dikkat çekti.

Bilirkişi raporunun talimatla hazırlandığını belirtennnn avukatlar dosyanın bağımsız bir heyet tarafından yeniden incelenmesini talep etti.

Ayrıca Gaziantep Emniyet Müdürlüğü olmak üzere delillerin toplanamamasına sebep olanlar ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali sebebiyle Osman Sarı’nın ailesi hakkında suç duyurusunda bulunulması da talep edildi.

Ancak bütün talepler mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

“KARARI İSTİNAFA TAŞIYACAĞIZ”

Önceki duruşmada asıl tanık Şimal Toprak’ın dinlenmesinin ardından davada Ehliyetsiz Sürücü Osman Sarı’nın taksirle öldürme suçundan takdiri indirim sebepleri uygulanarak seçimlik yaptırımlara çevrilmeksizin neticeten 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Erteleme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) hükümleri uygulanmadı.

Avukat Ergin Sözen kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.