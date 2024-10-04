Ezgi Apartmanı davası: Ersan Şen'in talebi reddedildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında önemli gelişmeler yaşandı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 876’şar yıla kadar hapisleri istenen, Kervan Pastanesi’nin firari sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yine katılmadı.

Kervancıoğlu ve Pekel'in avukatlarından Ersan Şen'in duruşma salonuna geldiği görüldü.

ERSAN ŞEN'İN İTİRAZI REDDEDİLDİ

İnşaat mühendisi Şeref Alpago'nun bilirkişi olarak dinlenmesi kararına karşı çıkan Ersan Şen, "Dosyaya giren ikinci bilirkişi raporunu mahkeme dikkate almadı. Müvekillerimin yakalama kararının kaldırılmasına daire taleplerimize yanıt verilmedi. Ayrıca Şeref Alpago uzman tanık olarak dinlenemez" dedi.

Mahkeme heyeti, Ersan Şen ile diğer sanık avukatlarının itirazını reddetti ve bilirkişi Şeref Alpago'nun dinlenmesine karar verildi.

FİRARİ SANIKLAR HAKKINDA 'KIRMIZI BÜLTEN' TALEBİ

Firari sanıklar Kervancıoğlu ve Pekel hakkında yeniden kırmızı bülten çıkarılması ve dosyanın üçüncü kez bilirkişiye gönderilmesi talep edildi.

Mağdurların avukatları deprem davalarının unutturulmaya çalışıldığını belirterek, yeni bilirkişi raporunun da ODTÜ'den alınmasını istedi.

Mahkeme Başkanı, daha önce soruşturma izni verilmeyen 7 kamu görevlisi hakkında da iddianame hazırlandığı ve isimlerin yargılanacağını açıkladı.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6’ncı İdari Dava Dairesi, depremde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı’nın ile ilgili 7 belediye görevlisi hakkında soruşturma izni vermeyen Kahramanmaraş Valiliği’nin kararını hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etmişti.

MAHALLEDE SADECE İKİ BİNA YIKILDI

Ezgi Apartmanı'nda oğlu, gelini ve 6 aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu, "Apartmanımızın bulunduğu mahallede 200'den fazla apartman var ve depremde sadece ikisi yıkıldı" diye konuştu.

Göksu, "Yıkılanlardan biri bizim Ezgi Apartmanı ve altında Kervan Pastanesi kolon kesti. Diğeri ise Akın Ekmek Fırını'nın olduğu bina ve orada da kolon kesildi. Şimdi iki binanın yıkımına neden olanlar da firari" dedi.

ERSAN ŞEN: SABAHTAN AKŞAMA KADAR BİZE BEDDUA EDİYORLAR

Sanıkların avukatları, "Bu davada ciddi bir kamuoyu baskı var" derken firari Kervancıoğlu ile Pekel'in avukatı Prof. Dr. Ersan Şen ise şunları söyledi:

"Duruşma devam ederken bizi sosyal medyada insanların önüne kurban olarak atıp adil yargılamayı etkiliyorlar. Sabahtan akşama kadar bize beddua ediyorlar."

"SOSYAL MEDYADAN SÜREKLİ BUNLARLA UĞRAŞIYORUZ"

Firari sanıklardan Sami Kervancıoğlu’nun damadı da olan MHP'li avukat Mesut Çakar, "Gazeteci İsmail Arı devamlı haber yapıyor. Sosyal medyadan sürekli bunlarla uğraşıyoruz" dedi. Çakar, kayınpederi ve Pekel için yakalama kararının kaldırılmasını istedi.

Tutuklu bulunduğu cezaevinde SEGBİS ile bağlanan, Kervan Pastanesi'nin iç mimarı Ertan Danacı, "Medya baskısıyla 13 aydır burada (cezaevinde) rehin tutuluyorum. İşim dağıldı ailem mağdur, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

1 KİŞİYE TAHLİYE KARARI

Yaklaşık 13 saat süren duruşmanın ardından, tutuklu sanık fenni mesül Mehmet Tekin'in tahliyesine, Ertan Danacı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in yakalama kararının devamına karar verildi.

Ersan Şen'in bilirkişi heyetinin dinlenmesi talebi reddedildi ve dosyanım yeniden bilirkişiye gönderileceği açıklandı.

Davanın beşinci duruşması ise 13 Aralık tarihinde görülecek.

NE OLMUŞTU?

Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki 10 katlı Ezgi Apartmanı’ndan sadece apartman görevlisi Mulla Kenger ile oğlu Mesut Kenger’in sağ olarak kurtuldu, 35 kişi ise hayatını kaybetti. Binanın yıkımına neden olduğu belirtilen ve 876’şar yıla kadar hapisleri istenen, avukatlığını Ersan Şen’in üstlendiği Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ise yaklaşık bir yıldır firari.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 30 Nisan 2024’te firari sanıklar Kervancıoğlu ve Pekel’in sahibi olduğu “Alpedo Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nden” 40 bin adet yarım yağlı Maraş dondurması satın almıştı. Doğrudan temin usulüyle yapılan alımla Alpedo Şirketi’ne kurumun kasasından tam 460 bin TL ödendi.