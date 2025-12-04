Ezgi Apartmanı davasında dikkat çeken gelişme: Beş akademisyen de bilirkişilikten çekildi

Maraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ezgi Apartmanı 6 Şubat 2023’teki ilk depremde yerle bir oldu, 35 kişi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede yıkımdan sorumlu tutulan binanın giriş katındaki Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden iç mimar Ertan Danacı hakkında 35 kez ''olası kastla kasten öldürme'' ve ''olası kastla kasten yaralama'' suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Kervancıoğlu ile Pekel’in 700 gün sonra tutuklanıp cezaevine gönderildiği ve Ertan Danacı’nın ise firari olduğu dosya dördüncü kez bilirkişi heyetine gönderilmişti. Ancak beş kişilik bilirkişi heyeti bilirkişilik görevinden çekilmek istediklerini bildirdi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görevlendirilen Konya Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Tolga Çöğürcü, Prof. Dr. Mehmet Kamanlı, Doç. Dr. Mehmet Uzun, Doç. Dr. Arif Delikan ve Arş. Gör. Mehmet Akif Arslan 24 Kasım’da mahkemeye “Bilirkişilikten çekilme talebi” dilekçesi sundu.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı: “Esas numarası yazılı dosya kapsamında Bilirkişi olarak görevlendirildik. Dosyaların incelenmesi esnasında Bilirkişi Heyeti Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Tolga Çöğürcü'nün hayati önemde sağlık sorunları yaşaması (Kalp krizi geçirmesi), yaşanan sağlık sorunlarının etkisinin uzun bir süre devam edecek olması ve bu sorunlardan kaynaklı olarak dava dosyası hakkında toplantılar ve incelemeler yapılamaması/gecikmesi sebepleriyle, davanın gecikmesine de neden olmamak adına Bilirkişilik görevinden çekilmek istiyoruz. Bilirkişilikten çekilme talebimizin kabulüne karar verilmesini sayın mahkemenize saygı ile sunarız.”

Mahkeme ise akademisyenlerin bilirkişilikten çekilme talebini kabul etti.