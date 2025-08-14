Ezgi Apartmanı davasında firari 2 sanık yakalandı!

Ezgi Apartmanı davasında haklarında 876'şar yıl hapis cezası istenen firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, Ankara'da yakalandı.

Habertürk'ten Sırrıberk Arslan'ın haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in Ankara'nın Sincan ilçesinde bir evde kaldığı belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı izniyle eve operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan iki kişi Kahramanmaraş'a getirildi ve ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

876 YIL 6 AY HAPİS İSTENİYORDU

Ezgi Apartmanı'nın giriş katında bulunan pastanenin işletmecisi olan Kervancıoğlu ve Pekel hakkında 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu.

İki sanıkla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen yazıda yasadışı yollarla yurt dışına çıktıklarının değerlendirildiği belirtilmişti.