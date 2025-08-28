Ezgi Apartmanı davasında sanık Sami Kervancıoğlu'nun tahliye talebi reddedildi

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında yeni bir karar daha verdi. Daha önce pastane yetkililerinden sanık Mustafa Pekel'in tahliye talebini reddeden mahkeme, sanıklardan Sami Kervancıoğlu'nun tahliye talebini de kabul etmedi.

Depremde oğlu, gelini ve 6 aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu, "Geç de olsa sanıkların yakalanmasında ve tutuklu yargılanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım en ağır cezaları alırlar ve ibret olur. Firari sanık Ertan Danacı'nın da bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.

Maraş'ın Onikişubat ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Ezgi Apartmanı'nın enkazında 35 kişi hayatını kaybetti. Apartmanın zemin katında faaliyet gösteren Kervan Pastanesi'nin yetkilileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize ettiği belirtilen Ertan Danacı hakkında açılan davaya, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.

KERVANCIOĞLU, SUÇU KABUL ETMEDİ

Sanık Kervancıoğlu'nun avukatları, tahliye talebinde bulunurken, pastanedeki tadilatların sorumluluğunu Mustafa Pekel ve firari iç mimar Ertan Danacı'ya yükleyen bir dilekçe sundu. Kervancıoğlu'nun "ayın 25 gününü şehir dışında geçirdiği, kalan günlerde ise sadece işleyişi kontrol etmek için Kahramanmaraş'a gelip, toplantılar gerçekleştirdiği" ileri sürülen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"2017 yılında dekoratif amaçlı yapılacak tadilatlarla ilgili sanık Mustafa Pekel; iç mimar olan Ertan Danacı ile anlaşmış, tadilatların yapması için işin uzmanını yetkilendirmiştir. Sami Kervancıoğlu ise sadece bu anlaşmadan haberdar olup, bunu denetleme imkanı bulunmamakta, tadilatın kapsamını dahi bilmemektedir. Kaldı ki bir an için Sami Kervancıoğlu'nun tadilatları denetleme imkanının olduğu kabulünde dahi, işin uzman olmayan kişinin, binaya zarar verilip verilmeyeceğini anlaması mümkün değildir."

"ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ YETERSİZ, TUTUKLAMA ÖLÇÜLÜDÜR"

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, daha önce pastane yetkilisi sanık Mustafa Pekel'in tahliye talebini reddetmiş, sanık Sami Kervancıoğlu'nun talebi ise değerlendirme aşamasındaydı. Mahkeme Kervancıoğlu'nun tahliye talebini de reddetti. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, suçun vasfı ve mahiyeti, mevcut delil durumu, mahkememizin 2023/223 Esas sayılı tutukluluğun devamına ilişkin verilen karardaki gerekçeler, dosya kapsamında tutuklama koşul ve sebeplerinin mevcut olduğunun anlaşılması, suçun vasfı, öngörülen ceza miktarı, fiilin mahiyeti dikkate alındığında adli kontrol tedbirlerinin de yetersiz kalacağı ve tutuklamanın ölçülü olduğu kanaatine varılması sonucu, yerinde görülmeyen itirazın reddine karar vermek gerekmiş ve hüküm kurulmuştur."

"FİRARİ SANIK DANACI'NIN DA BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI İSTİYORUM"

Ezgi Apartmanı'nın enkazında oğlu, gelini ve 6 aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu, şunları söyledi:

"Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, göz göre göre firar etmişti, depremin üzerinden neredeyse 3 yıl geçti, hiçbir duruşmaya katılmadılar. Mahkeme salonunu biz mağdurlar dolduruyorduk. Oysa sanıkların, biz mağdurlar ve mahkeme heyeti önünde cevaplamaları gereken birçok soru var. Geç de olsa sanıkların yakalanmasında ve tutuklu yargılanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım en ağır cezaları alırlar ve ibret olur. Bir daha tadilat adı altında kolon, kiriş, perde beton kesen olmaz. Dosyada bir firari daha var; iç mimar Ertan Danacı, o da resmen göz göre göre kaçtı. Bizler sıradan vatandaş olarak bu şahısların kaçabileceğini öngörebiliyorsak, tahliye kararını verenler de bunu düşünmeliydi. Firari sanık Ertan Danacı'nın da bir an önce yakalanmasını istiyorum."