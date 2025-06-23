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Ezgi Apartmanı davasının 876 yıl hapsi istenen tek tutuklu sanığı tahliye edildi

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın tek tutuklu sanığı olan ve 876 yıla kadar hapsi istenen iç mimar Ertan Danacı’nın tahliyesine karar verdi.

Güncel
  • 23.06.2025 18:21
  • Giriş: 23.06.2025 18:21
  • Güncelleme: 23.06.2025 18:23
Kaynak: Haber Merkezi
Ezgi Apartmanı davasının 876 yıl hapsi istenen tek tutuklu sanığı tahliye edildi
İsmail Arı
İsmail Arı
ismailari@birgun.net

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Ezgi Apartmanı, 6 Şubat 2023’teki ilk depremde yerle bir oldu, 35 kişi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, sanıklardan apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden iç mimar Ertan Danacı hakkında 35 kez ''olası kastla kasten öldürme'' ve ''olası kastla kasten yaralama'' suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın tek tutuklu sanığı olan ve 876 yıla kadar hapsi istenen iç mimar Ertan Danacı’nın tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, Danacı için yurtdışı çıkış yasağı ile Çarşamba günleri karakolda imza atma şartı da getirdi.

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