Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel tutuklandı

Ezgi Apartmanı davasında haklarında 876'şar yıl hapis cezası istenen firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel Ankara'da yakalandı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir villa’da kaldığı belirlendi.

Gece 03.00’da yapılan operasyonla gözaltına alınan Kervancıoğlu ve Pekel Maraş’a götürüldü. İki sanık ifade işlemlerinin ardından mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

876’ŞAR YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Ezgi Apartmanı'nın giriş katında bulunan pastanenin işletmecisi olan Kervancıoğlu ve Pekel hakkında 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu.

İki sanıkla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen yazıda yasadışı yollarla yurtdışına çıktıklarının değerlendirildiği belirtilmişti.