Ezgi Apartmanı için kamu görevlilerine dava açıldı

Maraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasının dördüncü duruşması başladı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 876’şar yıla kadar hapisleri istenen, Kervan Pastanesi’nin firari sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yine katılmadı.

Kervancıoğlu ve Pekel'in avukatlarından Ersan Şen'in duruşma salonuna geldiği görüldü.

ERSAN ŞEN'İN İTİRAZI REDDEDİLDİ

İnşaat mühendisi Şeref Alpago'nun bilirkişi olarak dinlenmesi kararına karşı çıkan Ersan Şen, "Dosyaya giren ikinci bilirkişi raporunu mahkeme dikkate almadı. Müvekillerimin yakalama kararının kaldırılmasına daire taleplerimize yanıt verilmedi. Ayrıca Şeref Alpago uzman tanık olarak dinlenemez" dedi.

Mahkeme heyeti, Ersan Şen ile diğer sanık avukatlarının itirazını reddetti ve bilirkişi Şeref Alpago'nun dinlenmesine karar verildi.

FİRARİ SANIKLAR HAKKINDA 'KIRMIZI BÜLTEN' TALEBİ

Firari sanıklar Kervancıoğlu ve Pekel hakkında yeniden kırmızı bülten çıkarılması ve dosyanın üçüncü kez bilirkişiye gönderilmesi talep edildi.

Mağdurların avukatları deprem davalarının unutturulmaya çalışıldığını belirterek, yeni bilirkişi raporunun da ODTÜ'den alınmasını istedi.

Mahkeme Başkanı, daha önce soruşturma izni verilmeyen 7 kamu görevlisi hakkında da iddianame hazırlandığı ve isimlerin yargılanacağını açıkladı.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6’ncı İdari Dava Dairesi, depremde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı’nın ile ilgili 7 belediye görevlisi hakkında soruşturma izni vermeyen Kahramanmaraş Valiliği’nin kararını hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etmişti.

NE OLMUŞTU?

Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki 10 katlı Ezgi Apartmanı’ndan sadece apartman görevlisi Mulla Kenger ile oğlu Mesut Kenger’in sağ olarak kurtuldu, 35 kişi ise hayatını kaybetti. Binanın yıkımına neden olduğu belirtilen ve 876’şar yıla kadar hapisleri istenen, avukatlığını Ersan Şen’in üstlendiği Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ise yaklaşık bir yıldır firari.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 30 Nisan 2024’te firari sanıklar Kervancıoğlu ve Pekel’in sahibi olduğu “Alpedo Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nden” 40 bin adet yarım yağlı Maraş dondurması satın almıştı. Doğrudan temin usulüyle yapılan alımla Alpedo Şirketi’ne kurumun kasasından tam 460 bin TL ödendi.