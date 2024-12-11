Ezgi Apartmanı için üçüncü kez bilirkişi raporu hazırlanacak: Dosya şimdi de ODTÜ’ye gönderildi

Deprem felaketinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı’nın davasında yeni bir gelişme yaşandı. ODTÜ’den beş akademisyene yeni bilirkişi raporu hazırlatılacağı bildirildi.

Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki 10 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat günü saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi öğretim üyesinin hazırladığı raporda binayı inşa eden müteahhit ile binanın giriş katında bulunan ve tadilat yapan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi.

Ancak haklarında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel kayıtlı adreslerinde bulunamadı.

Yakalama kararı çıkarılan ve yaklaşık 458 gündür firari olan Kervancıoğlu ve Pekel’in avukatı Ersan Şen’in talebiyle Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi ikinci kez bilirkişi raporu hazırlattı. Hazırlanan yeni raporda, Kervan Pastanesi’nin sahipleri Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu’nun kusuru bulunamadı. Raporu hazırlayan bilirkişi heyetinde yer alan Turgay Çoşgun, Cihan Öser, Mücteba Uysal, Hakkı Ekşi ve Barış Sayın mahkemeye bir dilekçe verdi. Bilirkişi heyeti raporu hazırlarken yoğun emek harcadıklarını iddia ederek bilirkişi ücretlerinin kişi başı 30 bin TL arttırılmasını istemişti.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, şimdi de ODTÜ’den beş akademisyene yeni bilirkişi raporu hazırlatılacağını açıkladı. Böylece üçüncü kez bilirkişi raporu hazırlatılacak.

‘GÖNDERİN DE GÖREYİM’ DEMİŞTİ

Öte yandan Ezgi Apartmanı davasının dördüncü duruşmasında hayatını kaybedenlerin yakınları yeni bilirkişi raporunun ODTÜ’den alınmasını talep etmişti. Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu’nun avukatı Ersan Şen de “…ODTÜ istiyorlar. ODTÜ'den alınmış bilimsel mütalaa var. Nasıl göndereceksiniz dosyayı? Hadi bakalım… Gönderin de göreyim o ODTÜ'yü” demişti.