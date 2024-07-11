Ezgi Apartmanı’nın 3'üncü duruşması yarın: Firari sanıklar TEKNOFEST’te dondurma dağıtmıştı

Depremde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasının üçüncü duruşması yarın görülecek. Apartmanda oğlu, gelini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu, 300 gündür firari olan sanıkların depremden sonra TEKNOFEST’e katıldıklarını hatırlattı.

HABER MERKEZİ

Deprem felaketinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasının üçüncü duruşması yarın görülecek.

Ezgi Apartmanı’nda oğlu Ahmet Can Zabun, gelini Avukat Nesibe Zabun ve henüz 6 aylık torunu Asude’yi kaybeden Nurgül Göksu, duruşma öncesi yaptığı açıklamada, “Evlatlarımı kaybettiğim Ezgi Apartmanı’nın üçüncü duruşması yarın Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek ve ben de duruşmaya katılacağım. Evlatlarıma söz verdiğim gibi adalet sağlanıncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğim” dedi.

“Dosyamız tekrar bilirkişiye gitti, Kervan Pastanesi iç mimarı ve binanın fennî mesulünün tutukluluğu devam ediyor. Dosyamızda olası kastla kasten adam öldürmekten 876’şar yıl hapis cezası ile yargılanan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel 11 Eylül 2023 tarihinden beri firari” ifadelerini kullanan Göksu açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yakalama kararını haber aldıklarını düşünmeden edemiyorum çünkü 2 Eylül 2023 tarihinde Ankara’da TEKNOFEST’e katıldıklarını medyadan biliyoruz, sonrasında Kahramanmaraş’a dönüyorlar ve nasıl oluyorsa yakalama kararı çıkar çıkmaz ortadan kayboluyorlar. Firariler yakalanmadan ve sorumlu kamu personellerinin yargılanması için izin çıkmadan bu dava nasıl sağlıklı ilerler bilmiyorum. Tüm bu sorunlar devam ederken firarilerin avukatı Ersan Şen’in mahkemedeki söylemleri süreci bizim için çok daha zor hale getiriyor. Oğlum ve gelinim avukattı adliyenin her yerinde onların anıları var, mesleklerini icra edemedi çocuklarım, hayattan ve benden kopardılar onları.”

876’ŞAR YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki 10 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat günü saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Sadece apartman görevlisi Mulla Kenger ile oğlu Mesut Kenger’in sağ olarak kurtulduğu binada 35 kişi hayatını kaybetti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi öğretim üyesinin hazırladığı raporda binayı inşa eden müteahhit ile binanın giriş katında bulunan ve tadilat yapan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi. KTÜ’nün raporunda Kervan Pastanesi perde duvarında havalandırma için delikler açıldığı, zemin kat ile asma kat arasındaki kolonun kesildiği, pastanenin servis asansörü için tabliyede statik ve mimari projede bulunmayan bir boşluk açtığı anlatıldı.

KTÜ’nün raporu üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in, mevcutlu olarak savcılığa getirilmesi talimatı verdi. Ancak haklarında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel kayıtlı adreslerinde bulunamadı. Avukatlıklarını Ersan Şen’in üstlendiği iki sanık yaklaşık 300 gündür firari.