Ezgi Apartmanı’nın dördüncü duruşması yarın görülecek

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasının dördüncü duruşması yarın saat 09.00’da Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki 10 katlı Ezgi Apartmanı’ndan sadece apartman görevlisi Mulla Kenger ile oğlu Mesut Kenger’in sağ olarak kurtuldu, 35 kişi ise hayatını kaybetti.

Binanın yıkımına neden olduğu belirtilen ve 876’şar yıla kadar hapisleri istenen, avukatlığını Ersan Şen’in üstlendiği Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ise yaklaşık bir yıldır firari.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi öğretim üyesinin hazırladığı raporda binayı inşa eden müteahhit ile binanın giriş katında bulunan ve tadilat yapan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi. KTÜ’nün raporunda Kervan Pastanesi perde duvarında havalandırma için delikler açıldığı, zemin kat ile asma kat arasındaki kolonun kesildiği, pastanenin servis asansörü için tabliyede statik ve mimari projede bulunmayan bir boşluk açtığı anlatıldı.

DEVLET DONDURMA ALMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 30 Nisan 2024’te firari sanıklar Kervancıoğlu ve Pekel’in sahibi olduğu “Alpedo Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nden” 40 bin adet yarım yağlı Maraş dondurması satın almıştı. Doğrudan temin usulüyle yapılan alımla Alpedo Şirketi’ne kurumun kasasından tam 460 bin TL ödendi.