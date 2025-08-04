Ezidi Katliamı’nın 11. yılı: Adalet şart

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IŞİD’in 11 önce Ezidilerin yerleşim birimleri olan Irak’ın Şengal bölgesine saldırdığı ve çoğu erkek 7 binden fazla kişiyi katlettiği, 5 bin kadar çocuk ve kadını kaçırdığı katliamın yıldönümü için dün anma törenleri düzenlendi.

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) liderleri, Ezidiler için adalet çağrısı yaptı. Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, “Şengal’de yaşananlar, Kürt halkına karşı işlenen zincirleme trajedilerin bir uzantısıdır” dedi.

Mesud Barzani, Irak hükümetine “Şengal kurbanlarına sahip çıkma” çağrısı yaptı. IBKY Başkanı Neçirvan Barzani de “Ezidilerin yaklaşık yarısının hâlâ kamplarda yaşadığına” dikkat çekerek, “Bağdat ile yapılan anlaşma gereği Şengal ve çevresinin milis güçlerin kontrolünden kurtarılması ve adaletin sağlanması gerektiğini” söyledi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise “Bu utançtan kurtulmanın yolu soykırımın tanınmasından geçer” dedi.