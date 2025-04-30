Ezilen çocuklar ‘kusurlu’ymuş!

Malatya’daki Ören Mahallesi’nde 11 yaşındaki K.A.’nın kullandığı traktörün ezdiği 7 yaşındaki Ada ve 11 yaşındaki Zelal Yıldırım’ın ölümüne ilişkin açılan davanın 2. duruşması dün görüldü. Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, bilirkişi raporu sunuldu. Raporda ehliyetsiz sürücü kusurlu bulunsa da “kontrolsüz hareket ettiler” gerekçesiyle ölen çocuklara da kusur yüklendi. Traktörü çocuğa bırakan baba Basri Ayaz’a ise doğrudan kusur atfedilmedi. Rapora davacılar itiraz etti.

Mahkeme heyeti itirazı kabul etti ve raporu kabul etmedi. Heyet, yeni bir rapor oluşturulmasını da istedi. Traktörü kullanan K.A.’nın babası Basri Ayaz’ın tutukluluğun devamına karar verdi ve duruşması 26 Haziran’a erteledi. Ada ve Zelal Yıldırım’ın ailesi adalet talebinde bulunara açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sunulan yeni bilirkişi raporu, olayın tüm açık gerçeklerine rağmen canlarımızı kusurlu göstererek adaleti katletmektedir. Raporda tanık beyanları ve somut deliller yok sayılmış, tarafsızlık ilkesi hiçe sayılmıştır. Sanık tarafı duruşmalarda ve keşiflerde çelişkili, gerçeğe aykırı ifadeler vermiştir. Bilirkişiler ise adaleti değil, sanıkları korumuştur. Biz, evlatlarımızın masumiyetini lekeletmeyeceğiz! Bilirkişiler hakkında gerekli hukuki işlemleri başlatıyoruz. Adil yargılama hakkı için sonuna kadar mücadele edeceğiz."

∗∗∗

İKİ KİŞİ DE YARALANMIŞTI

Akçadağ’daki Ören Mahallesi’nde geçen sene 24 Temmuz’da 11 yaşındaki K.A. idaresindeki traktör, akrabalarını ziyarete giden 7 yaşındaki Ada Yıldırım, Gülce Şakar ve Asya Kaya ile 11 yaşındaki Zelal Yıldırım’a çarpmıştı. Kazada, iki kardeş hayatını kaybederken, Gülce Şakar ve Asya Kaya ise yaralanmıştı.