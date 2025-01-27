Ezilenlerin sesi boğulmak isteniyor

Haber Merkezi

ESP, SKM ve SGDF’lilerin tutuklanmasını protesto eden Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, hukuksuz kararlarla siyasi parti ve dernek faaliyetlerinin kriminalize edildiğini belirtti.

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’na (SGDF) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 41 kişiden 34’ünün tutuklanmasını Kanatlı AVM önünde yaptığı basın açıklamasıyla protesto etti.

“ESP ve SGDF’li tutsaklara özgürlük” yazılı pankartın açıldığı açıklamada, “Biji berxwedana zindana” ve “Devrimci tutsaklar onurumuzdur” sloganları atıldı.

Açıklamada platform adına Yusuf Özdemir konuştu. Hukuk eliyle gerçekleştirilen ancak hukukun kırıntısına rastlanmayan kararın emekçiler için yok hükmünde olduğunu belirten Özdemir, “İşçilere, emekçilere dayatılan yoksulluk ve sefalete karşı yürütülen çalışmalar, kadına dönük şiddete karşı mücadele, sömürgeci faşizmin kayyum saldırısına karşı eylemler, Suruç katliamı protesto ve anma etkinlikleri ile dernek ve parti genel kurulları tutuklama saldırılarının gerekçesi yapılmıştır” dedi.