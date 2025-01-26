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Ezine'de Çanakkale Savaşları'ndan kalma deniz mayını imha edildi

Ezine ilçesinde Çanakkale Savaşları'ndan kalan deniz mayını SAS ekipleri tarafından imha edildi.

Güncel
  • 26.01.2025 10:55
  • Giriş: 26.01.2025 10:55
  • Güncelleme: 26.01.2025 10:58
Kaynak: AA
Ezine'de Çanakkale Savaşları'ndan kalma deniz mayını imha edildi
Fotoğraf: İHA

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Çanakkale Savaşları'ndan kalan 110 yıllık deniz mayını imha edildi

Yeniköy Balıkçı Barınağı'nın girişinde, denizde Çanakkale Savaşları'nın yapıldığı döneme ait İngiliz menşeli 110 yıllık deniz mayını bulundu.

Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekibi, mayının imhası için bölgeye sevk edildi.

Mayın, SAS ekibinin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından denizde etkisiz hale getirildi.

Fotoğraf: İHA

Mayın parçaları, sudan çıkartılarak Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibine teslim edildi.

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