Ezine'de Çanakkale Savaşları'ndan kalma deniz mayını imha edildi
Ezine ilçesinde Çanakkale Savaşları'ndan kalan deniz mayını SAS ekipleri tarafından imha edildi.
Kaynak: AA
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Çanakkale Savaşları'ndan kalan 110 yıllık deniz mayını imha edildi
Yeniköy Balıkçı Barınağı'nın girişinde, denizde Çanakkale Savaşları'nın yapıldığı döneme ait İngiliz menşeli 110 yıllık deniz mayını bulundu.
Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekibi, mayının imhası için bölgeye sevk edildi.
Mayın, SAS ekibinin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından denizde etkisiz hale getirildi.
Mayın parçaları, sudan çıkartılarak Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibine teslim edildi.