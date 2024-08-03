Ezine’de bir kişi 30 metrelik uçurumdan düştü
Çanakkale’nin Ezine ilçesi iddiaya göre dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçurumdan düşen 57 yaşındaki Şafak Yıldız yaralandı.
Ezine ilçesine bağlı Yeniköy köyüne gelen Şafak Yıldız, henüz bilinmeyen nedenle sahil bölgesinde falezlerdeki uçurumdan düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 metrelik uçurumdan düşen Şafak Yıldız’ı düştüğü yerden kurtarma çalışması başlatıldı.
Yaralının karadan yukarıya çıkarılamaması üzerine bölgeye Ezine Belediyesi’ne ait acil yardım botu ve sahil güvenlik ekipleri gönderildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından bota alınan Şafak Yıldız, Yeniköy Limanı’nda bekleyen ambulansla Ezine Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.