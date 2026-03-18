Ezine’de kritik karar: Maden ve sanayi baskısına karşı doğal alan koruma altına alındı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan karara göre, Çanakkale'nin Ezine ilçesi sınırlarındaki Akçakeçili Köyü mevkii "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edildi.

Bakanlık tarafından 23 Şubat 2026 tarihinde onaylanarak 28 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan bu karar, bölgenin eşsiz ekosistemini ve sahil şeridini betonlaşma ya da kontrolsüz sanayi girişimlerine karşı korumayı amaçlıyor.

Yeni tescil edilen bu alan, sahil şeridinden iç kesimlere uzanan geniş bir araziyi kapsıyor ve bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunmasını hedefliyor.

Söz konusu koruma kararı, özellikle Ezine ve çevresindeki sanayi ile madencilik faaliyetlerinin yoğunluğu dikkate alındığında büyük önem taşıyor.

Ezine bölgesi, Türkiye'nin önemli maden sahalarından biri olarak bilinirken; çevrede altın, bakır ve feldspat gibi madenlerin çıkarılmasına yönelik projeler ile kırma-eleme tesisleri faaliyet gösteriyor.

TARİHİN ORTASINDA ŞİRKETLERİN HAM MADDE DEPOSU

Evrensel'de yer alan habere göre, Çanakkale’nin Ezine ilçesi, son yıllarda hem geleneksel tarıma dayalı sanayisi hem de devasa maden yatırımlarıyla Güney Marmara’nın en hareketli üretim merkezlerinden biri haline geldi. Akçakeçili Köyü çevresinde alınan yeni koruma kararı, aslında bu yoğun sanayi kuşağının tam ortasında ekolojik bir nefes alanı oluşturmayı hedefliyor.

Bölgedeki sanayi çeşitliliğine bakıldığında şu tesisler öne çıkıyor;

İlçenin en büyük sanayi yatırımı olan bu bölge, Ezine peyniri başta olmak üzere zeytinyağı, süt ürünleri ve dondurulmuş gıda üretimine odaklanıyor. OSB; yaklaşık 136 hektarlık bir alana yayılıyor.

Türkiye’nin en büyük tesislerinden biri olan Akçansa Çimento’nun üretim sahaları bölgenin hemen kuzeyinde yer alıyor.

Fabrikaya ham madde sağlamak için Bozalan ve çevresinde işletilen kil ve kalker ocakları, koruma bölgesinin sınırlarına oldukça yakın bir noktada bulunuyor.

MADEN VE ENERJİ YATIRIMLARI

Ezine, özellikle "Ezine Grisi" olarak bilinen ve dünyaca ünlü olan granit yataklarıyla dikkat çekiyor. Akçakeçili ve Koçali köyleri çevresinde kümelenen granit ocakları ile kırma-eleme tesisleri, bölgedeki en yaygın sanayi kollarından biri. Hem granit ocakları hem de taş kırma tesisleri, bölgedeki doğal doku üzerinde ciddi bir çevresel kirlilik kaynağı olumuş durumda.

Bölgenin rüzgar potansiyeli, tepelik alanlarda çok sayıda Rüzgar Enerji Santrali (RES) kurulmasına yol açtı.

Sanayi tesislerinin enerji ihtiyacını karşılayan bu kulelerle birlikte bazı büyük fabrikaları kendi bünyelerinde kurdukları güneş panelleri ve atık ısıdan elektrik üreten geri kazanım tesisleri ile elektrik üretimi yapıyorlar.

PROJELERİN GENİŞLEMESİ DURACAK MI?

Bu tesislerin çoğu, yeni ilan edilen "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" sınırlarına oldukça yakın noktalarda faaliyet gösteriyor.

Nitelikli Doğal Koruma Alanı ilanıyla birlikte, Akçakeçili çevresindeki bu hassas bölgede yapılaşma ve çevreye zarar verebilecek sanayi girişimlerine yönelik kısıtlamalar getirilmiş oldu.

Mevzuat gereği, bu statüdeki alanlarda doğal yapıyı bozacak herhangi bir faaliyetin yürütülmesine izin verilmiyor.

Bu karar, bölgedeki maden arama ve işletme faaliyetlerinin genişlemesine karşı doğal yaşam alanlarını koruma altına alan yasal bir kalkan işlevinin görmesi bekleniyor.

DÜNYA MİRASI SAYILAN ANTİK YAPILAR

Yeni koruma alanı, sadece ağaçları ve denizi değil, aynı zamanda dünya mirası sayılan antik yapıları da çevreliyor.

Alexandria Troas Antik Kenti: Koruma alanına komşu olan bu devasa Roma kenti, zamanında İstanbul’a rakip olacak kadar önemli bir merkezdi. Özellikle devasa hamam kalıntıları ve limanıyla görenleri hala büyülüyor.

Antik Sütun Ocakları: Akçakeçili’nin hemen yanı başında bulunan bu ocaklar, adeta bir açık hava müzesi gibi. Antik dönemde kesilen ancak yerinden taşınamayan devasa granit sütunlar, bugün hala toprak üzerinde öylece yatıyor.

Neandria ve Yedi Taşlar: Çığrı Dağı’nın zirvesindeki Neandria antik kenti ile devasa boyutlardaki yedi sütundan oluşan "Yedi Taşlar" mevkii, bölgenin ne kadar köklü bir geçmişe sahip olduğunu kanıtlıyor.