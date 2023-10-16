Ezine’de otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Ezine ilçesi Tavaklı köyünde meydana geldi. Nurettin E. (24) idaresindeki 28 AL 168 plakalı otomobil karşıdan gelen Şaban E. (48) yönetimindeki 41 ACA 500 plakalı kamyon ile çarpıştı. Otomobilde yolcu olarak bulunan Muhsin Özer (18) çarpışmanın etkisiyle araçta sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı Muhsin Özer’i sıkıştığı araç içerisinde kurtardı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı Muhsin Özer, ambulansla Ezine Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Özer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü Nurettin E. ise hafif şekilde yaralandı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.