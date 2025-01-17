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‘Eziyet bitene kadar eylemdeyiz

Güncel
  • 17.01.2025 05:00
  • Giriş: 17.01.2025 05:00
  • Güncelleme: 17.01.2025 05:00
‘Eziyet bitene kadar eylemdeyiz
Fotoğraf: BirGün

Haber Merkezi

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları, Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi üyeleri ve hayvan hakları savunucularının aralarında bulunduğu Mamak Barınağı Yaşam Nöbetçileri, Mamak Belediyesi’ne ait hayvan barınağında yaşanan katliama karşı belediye önünde eylem başlattı.

Eylemin birinci gününde yapılan eylemde konuşan Ankara Barosu’ndan Neşe Özkanoğlu, hayvanların gördüğü eziyetin son bulması yönünde çağrı yaparak “Başkan Veli Gündüz Şahin sözünü tutmalı; katliamdan sorumlu personeli görevden almalıdır” dedi.

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