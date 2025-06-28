Eziyet yönetmeliği derhal geri çekilsin

HABER MERKEZİ

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu, sağlık emekçilerinin iş ve gelir güvencesini ortadan kaldıran “Eziyet Yönetmeliği’nin geri çekilmesi için Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı. Açıklamada konuşan TTB AHEK Başkanı Dr. Sibel Uyan “Eziyet Yönetmeliği’nin geri çekilmesini ve hak kayıplarının giderilmesini talep etti.

Uyan, “Sağlık Bakanlığı, birinci basamak sağlık alanında örgütlü emek-meslek örgütlerinin karşı görüşlerine rağmen 1 Kasım 2024 tarihinde Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin tedavi edici yönünü güçlendiren, aile hekimliği çalışanlarının temel haklarında kayıplara yol açan ve halkın sağlık hakkını hiçe sayan düzenlemeleri hayata geçirdi. Sağlık çalışanlarının ‘Eziyet Yönetmeliği’ olarak nitelediği bu düzenleme karşısında birinci basamak sağlık hizmet alanında örgütlü yapılar, yönetmeliğin iptali talebiyle aylarca süren basın açıklamaları, mitingler, iş bırakma eylemleri yaptı ve yargıya başvurdu” dedi.

Uyan konuşmasına şöyle devam etti. “TTB olarak, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlenmesinin, sağlık çalışanlarının hak kayıplarına son vermesini, ülkemizin çökmüş sağlık sisteminin ve halkın sağlığını korunması için hayati önemde olduğunu biliyoruz. Kanser taramaları için altyapıyı sağlamıyor. Aşı tereddüdünü önlemiyor. Eksik kadroları tamamlamıyor. Haktan ‘nasıl daha çok para alırım’ hesabı yapıyor. Acil kapılarında ölen, tedavilerini olamadığı için sağlığını kaybeden yurttaşları, çetelerin cirit attığı bir sağlık ortamı ile baş başa bırakıyor.”