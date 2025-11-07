F-16’ların fiyatı için yeni pazarlık

Haber Merkezi

Bloomberg, Türkiye'nin Amerikan silah ve savunma tekeli Lockheed Martin ile F-16 jetlerinin fiyatlandırması konusundaki anlaşmazlığı aşmak için yeni görüşmeler başlatacağını yazdı. İddiaya göre Lockheed Martin, biriken siparişleri azaltmak amacıyla kurulacak yeni üretim hatlarının finansmanını Türkiye'nin karşılamasını istiyor. Ancak Ankara buna karşı çıkıyor.

Anlaşmanın toplam tutarı belli değil. F-16'ların fiyatı, özelliklerine ve satışa dahil olan diğer unsurlara göre önemli ölçüde değişiklik gösteriyor, ancak genellikle her bir jet on milyonlarca dolara mâl oluyor.

Türkiye, ABD Kongresi tarafından uygulanan yaptırımların kaldırılması hâlinde 40 adet F-35 savaş uçağı da satın almak istiyor. Son olarak Erdoğan'ın Donald Trump ile görüşmesinde de bu konu gündeme gelmişti.