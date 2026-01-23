F. Karagümrük - Galatasaray maçı bugün mü, saat kaçta? İdeal 11'ler
F. Karagümrük – Galatasaray Trendyol Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi statta oynanacak? Takımların ideal 11'lerinde hangi oyuncular bulunuyor? Maç hangi kanalda yayınlanacak? Takımların rekabet geçmişleri, puan durumu ve diğer tüm detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig 25/26 sezonunda 19. hafta heyecanı sürerken gözler F. Karagümrük - Galatasaray maçına çevrildi. Taraftarın en çok aradığı soruların başında “Galatasaray maçı ne zaman” ve “Galatasaray maçı saat kaçta” geliyor. Karşılaşma öncesi puan durumu, ideal 11’ler ve sakat-cezalı listesi gibi başlıklar maç gündemini belirliyor.
F. KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
- Lig: Süper Lig 25/26 – 19. Hafta
- Tarih: 24 Ocak
- Saat: 20:00
- Stat: Vefa Stadı
PUAN DURUMU
“Galatasaray puan durumları” ve “Galatasaray’ın maçı” gibi aramalar artarken, iki takımın lig tablosundaki yeri dikkat çekiyor. Galatasaray zirvede yer alırken F. Karagümrük alt sıralarda puan arıyor.
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A:Y
|P
|Galatasaray
|18
|13
|4
|1
|40:13
|43
|F. Karagümrük
|18
|2
|3
|13
|15:34
|9
İDEAL 11’LER: GÖRSELDEN ÇIKAN DİZİLİŞLER
Karşılaşma öncesi en çok merak edilen başlıklardan biri de “ideal 11” ve dizilişler. Görselde iki takımın 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıktığı görülüyor.
F. Karagümrük (4-2-3-1) – İdeal 11
- Kaleci: I. Grbic (13)
- Defans: Ç. Kurukalp (33), J. Balkovec (29), M. Kadıoğlu (32), R. Esgiao (47)
- Orta saha: B. Özcan (8), M. Kranevitter (5)
- Hücum hattı: Serginho (70), B. Kalayci (72), S. Larsson (23)
- Forvet: D. Fofana (19)
Galatasaray (4-2-3-1) – İdeal 11
- Kaleci: U. Çakır (1)
- Defans: E. Elmalı (17), A. Bardakçı (42), D. Sanchez (6), R. Sallai (7)
- Orta saha: İ. Gündoğan (20), M. Lemina (99)
- Hücum hattı: B. Yılmaz (53), Y. Akgün (11), L. Sane (10)
- Forvet: M. Icardi (9)
SAKAT VE CEZALILAR
Maç öncesi kadro planlamasını etkileyen en önemli başlıklardan biri de sakat ve cezalılar. İki takımda da şüpheli ve cezalı isimler bulunuyor.
F. Karagümrük sakat/cezalı listesi
- Joao Camacho (37) – Şüpheli
- Matias Kranevitter (5) – Cezalı (Sarı kart cezalısı)
Galatasaray sakat/cezalı listesi
- Arda Ünyay (91) – Sakatlık (Arka adalesinden sakat)
- Metehan Baltacı (3) – Cezalı (Maçtan men cezası)
- Wilfried Singo (90) – Şüpheli
REKABET GEÇMİŞİ: SON MAÇLAR
“Galatasaray fikstür” ve “Bugün Galatasaray maçı” aramalarının yanında iki takımın son karşılaşmaları da ilgi görüyor. İki takımın rekabet geçmişi sonuçları şöyle:
|Lig
|Tarih
|Maç
|Skor
|TSL
|15.08.2025
|Galatasaray - F. Karagümrük
|1-0
|TSL
|12.05.2024
|F. Karagümrük - Galatasaray
|1-1
|TURK
|29.02.2024
|Galatasaray - F. Karagümrük
|0-1
|TSL
|20.12.2023
|Galatasaray - F. Karagümrük
|1-0
|TSL
|23.04.2023
|Galatasaray - F. Karagümrük
|2-3
Galatasaray fikstür
Galatasaray’ın 19. hafta maçı 24 Ocak 20:00’te Vefa Stadı’nda F. Karagümrük deplasmanı.
Galatasaray maçı ne zaman / Galatasaray maçı hangi gün saat kaçta?
Maç 24 Ocak günü saat 20:00’de oynanacak.
Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün Galatasaray maçı oynanmıyor. Maç 24 Ocak günü saat 20:00’de oynanacak.
Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz izlenir?
Bu maç yasal olarak şifresiz izlenemez. Maç Bein Sports'ta canlı ve şifreli.
F. Karagümrük - Galatasaray maçı, Süper Lig 25/26 sezonunda 19. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olacak. Galatasaray zirve yarışında hata yapmak istemezken, F. Karagümrük sahasında puan arayacak. Maç saati, stat bilgisi, puan durumu, ideal 11’ler ve sakat-cezalı listeleri ışığında karşılaşmanın temposu şimdiden merak konusu.