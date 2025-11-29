F1'de şampiyonluk yarışı karıştı: Katar'da sprintin galibi Oscar Piastri

Formula 1'de heyecan Katar'da devam ediyor. Sezonun 23'üncü yarı olan Katar Grand Prixisi'nde sprint yarışını kazanan isim McLaren pilotu Oscar Piastri oldu.

İkinci Mercedes pilotu George Russell olurken üçüncü sırada McLaren'in diğer pilotu Lando Norris yer aldı. Şampiyonluk yarışındaki bir diğer isim olan Max Verstappen ise finişi dördüncü sırada gördü.

Bu sonuçla şampiyona lideri Lando Norris 396, ikinci Oscar Piastri ise 374 puana yükseldi. Max Verstappen ise puanı 371. Saat 21.00'de başlayacak sıralama turları yarışın kaderini etkileyecek.