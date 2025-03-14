F1 heyecanı start alıyor

Spor Servisi

Formula 1’de 2025 sezonu, 16 Mart'ta Avustralya'da başlayacak ve 7 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek. 2024'teki 24 yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olurken bu sezon da pilotlar 24 yarışta mücadele edecek. 2023 yılında ise 23 yarış planlanmış ama 22 yarış düzenlenmişti.

Son 4 sezondur dünya şampiyonu olan Max Verstappen, 2025 sezonunda üst üste 5. kez zirvede yer almak için mücadele edecek. Geçen sezon 24 yarışın 9’unu kazanan 27 yaşındaki Hollandalı pilot, toplamda 437 puanla zirvede yer almıştı.