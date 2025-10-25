F1 Meksika GP 2025: Program, puan durumu ve yayın bilgisi
F1 Meksika GP 2025 yarışı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? F1 Meksika GP hangi kanalda yayınlanacak? Meksika GP pistinin özellikleri nelerdir? Sürücüler ve takımlar puan durumu ve detaylar haberimizde.
Kaynak: Haber Merkezi
F1'de sezonun 20. yarışı Meksika’nın başkenti Meksiko’daki Autódromo Hermanos Rodríguez’de koşuluyor. Yüksek irtifası, uzun ana düzlüğü ve stadyum bölümündeki nefes kesen atmosferiyle Meksika GP her yıl stratejileri altüst eden bir hafta sonu sunuyor.
F1 MEKSİKA GP 2025 HAFTA SONU PROGRAMI (TÜRKİYE SAATİ)
|Gün
|Seans
|Saat (TR)
|Cuma, 24 Ekim
|1. Antrenman (FP1)
|19:30
|Cuma, 24 Ekim
|2. Antrenman (FP2)
|23:00
|Cumartesi, 25 Ekim
|3. Antrenman (FP3)
|18:30
|Cumartesi, 25 Ekim
|Sıralama Turları
|22:00
|Pazar, 26 Ekim
|Yarış (Start)
|20:00
F1 MEKSİKA GP HANGİ KANALDA?
Türkiye’de Formula 1 yayın hakları beIN SPORTS’ta; ayrıca F1 TV üzerinden de izleme seçeneği vardır.
AUTÓDROMO HERMANOS RODRÍGUEZ: PİST REHBERİ
Temel Teknik Veriler
- Tur uzunluğu: 4,304 km
- Tur sayısı: 71 tur
- Yarış mesafesi: 305,584 km
- Viraj sayısı: 17
Yaklaşık 2.240 metre rakımıyla dikkat çeken pist, ince hava nedeniyle motor gücü ve aerodinamik dengesini zorlayan yüksek irtifalı yapısıyla ünlü.
Tarihçe & Son Kazanan
Meksika City GP, 1963’te ilk kez takvimde yer aldı ve modern dönemde 2015’ten bu yana koşuluyor. 2024 yarışını Ferrari’den Carlos Sainz kazanmıştı.
F1 SÜRÜCÜLER PUAN DURUMU
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Puan
|1
|O. Piastri
|McLaren
|346
|2
|L. Norris
|McLaren
|332
|3
|M. Verstappen
|Red Bull Racing
|306
|4
|G. Russell
|Mercedes
|252
|5
|C. Leclerc
|Ferrari
|192
|6
|L. Hamilton
|Ferrari
|142
|7
|A. Antonelli
|Mercedes
|89
|8
|A. Albon
|Williams
|73
|9
|N. Hulkenberg
|Sauber
|41
|10
|I. Hadjar
|RB F1 Team
|39
F1 TAKIMLAR PUAN DURUMU
|Sıra
|Takımlar
|Puan
|1
|McLaren
|678
|2
|Mercedes
|341
|3
|Ferrari
|334
|4
|Red Bull Racing
|331
|5
|Williams
|111
|6
|RB F1 Team
|72
|7
|Aston Martin Racing
|69
|8
|Sauber
|59
|9
|Haas F1 Team
|48
|10
|Alpine
|20