F1 Meksika GP 2025: Program, puan durumu ve yayın bilgisi

F1'de sezonun 20. yarışı Meksika’nın başkenti Meksiko’daki Autódromo Hermanos Rodríguez’de koşuluyor. Yüksek irtifası, uzun ana düzlüğü ve stadyum bölümündeki nefes kesen atmosferiyle Meksika GP her yıl stratejileri altüst eden bir hafta sonu sunuyor.

F1 MEKSİKA GP 2025 HAFTA SONU PROGRAMI (TÜRKİYE SAATİ)

Gün Seans Saat (TR) Cuma, 24 Ekim 1. Antrenman (FP1) 19:30 Cuma, 24 Ekim 2. Antrenman (FP2) 23:00 Cumartesi, 25 Ekim 3. Antrenman (FP3) 18:30 Cumartesi, 25 Ekim Sıralama Turları 22:00 Pazar, 26 Ekim Yarış (Start) 20:00

F1 MEKSİKA GP HANGİ KANALDA?

Türkiye’de Formula 1 yayın hakları beIN SPORTS’ta; ayrıca F1 TV üzerinden de izleme seçeneği vardır.

AUTÓDROMO HERMANOS RODRÍGUEZ: PİST REHBERİ Temel Teknik Veriler Tur uzunluğu: 4,304 km

Tur sayısı: 71 tur

Yarış mesafesi: 305,584 km

Viraj sayısı: 17 Yaklaşık 2.240 metre rakımıyla dikkat çeken pist, ince hava nedeniyle motor gücü ve aerodinamik dengesini zorlayan yüksek irtifalı yapısıyla ünlü. Tarihçe & Son Kazanan Meksika City GP, 1963’te ilk kez takvimde yer aldı ve modern dönemde 2015’ten bu yana koşuluyor. 2024 yarışını Ferrari’den Carlos Sainz kazanmıştı.

F1 SÜRÜCÜLER PUAN DURUMU Sıra Sürücü Takım Puan 1 O. Piastri McLaren 346 2 L. Norris McLaren 332 3 M. Verstappen Red Bull Racing 306 4 G. Russell Mercedes 252 5 C. Leclerc Ferrari 192 6 L. Hamilton Ferrari 142 7 A. Antonelli Mercedes 89 8 A. Albon Williams 73 9 N. Hulkenberg Sauber 41 10 I. Hadjar RB F1 Team 39