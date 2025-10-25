Giriş / Abone Ol
F1 Meksika GP 2025: Program, puan durumu ve yayın bilgisi

F1 Meksika GP 2025 yarışı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? F1 Meksika GP hangi kanalda yayınlanacak? Meksika GP pistinin özellikleri nelerdir? Sürücüler ve takımlar puan durumu ve detaylar haberimizde.

  • 25.10.2025 08:54
  • Giriş: 25.10.2025 08:54
  • Güncelleme: 25.10.2025 08:54
F1'de sezonun 20. yarışı Meksika’nın başkenti Meksiko’daki Autódromo Hermanos Rodríguez’de koşuluyor. Yüksek irtifası, uzun ana düzlüğü ve stadyum bölümündeki nefes kesen atmosferiyle Meksika GP her yıl stratejileri altüst eden bir hafta sonu sunuyor.

F1 MEKSİKA GP 2025 HAFTA SONU PROGRAMI (TÜRKİYE SAATİ)

GünSeansSaat (TR)
Cuma, 24 Ekim1. Antrenman (FP1)19:30
Cuma, 24 Ekim2. Antrenman (FP2)23:00
Cumartesi, 25 Ekim3. Antrenman (FP3)18:30
Cumartesi, 25 EkimSıralama Turları22:00
Pazar, 26 EkimYarış (Start)20:00

F1 MEKSİKA GP HANGİ KANALDA?

Türkiye’de Formula 1 yayın hakları beIN SPORTS’ta; ayrıca F1 TV üzerinden de izleme seçeneği vardır.

AUTÓDROMO HERMANOS RODRÍGUEZ: PİST REHBERİ

Temel Teknik Veriler

  • Tur uzunluğu: 4,304 km
  • Tur sayısı: 71 tur
  • Yarış mesafesi: 305,584 km
  • Viraj sayısı: 17

Yaklaşık 2.240 metre rakımıyla dikkat çeken pist, ince hava nedeniyle motor gücü ve aerodinamik dengesini zorlayan yüksek irtifalı yapısıyla ünlü.

Tarihçe & Son Kazanan

Meksika City GP, 1963’te ilk kez takvimde yer aldı ve modern dönemde 2015’ten bu yana koşuluyor. 2024 yarışını Ferrari’den Carlos Sainz kazanmıştı.

F1 SÜRÜCÜLER PUAN DURUMU

SıraSürücüTakımPuan
1O. PiastriMcLaren346
2L. NorrisMcLaren332
3M. VerstappenRed Bull Racing306
4G. RussellMercedes252
5C. LeclercFerrari192
6L. HamiltonFerrari142
7A. AntonelliMercedes89
8A. AlbonWilliams73
9N. HulkenbergSauber41
10I. HadjarRB F1 Team39

F1 TAKIMLAR PUAN DURUMU

SıraTakımlarPuan
1McLaren678
2Mercedes341
3Ferrari334
4Red Bull Racing331
5Williams111
6RB F1 Team72
7Aston Martin Racing69
8Sauber59
9Haas F1 Team48
10Alpine20
