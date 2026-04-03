F1 sezonu için üretilen 12 ton çikolata çalınmıştı: Nestlé'den online takip sistemi

Nestlé firması, çalınan yüz binlerce KitKat çikolatası için tüketicilerin ürünlerin parti numarasını kontrol edebileceği bir web sitesi kurdu.

KitKat’ın 2026 F1 sezonu için özel ürettiği 12 tonluk araç şeklindeki çikolataları, İtalya’dan Polonya’ya giderken kaybolmuştu. Nestle, kamuoyunun da sürece dahil olabilmesi için özel bir internet sitesi oluşturdu.

MediaCat'in derlediği habere göre, “Stolen KitKat Tracker” adlı bu site, kullanıcıların satın aldıkları Formula 1 temalı KitKat’ların çalıntı partiye ait olup olmadığını kontrol etmelerine olanak tanıyor.

SİTE NASIL ÇALIŞIYOR?

Sayfa, tüketicilere ürün ambalajındaki parti numarasını nerede bulabileceklerini gösteriyor ve bu kodu sayfanın alt kısmındaki kutuya girmelerini istiyor.

Nestlé için bu girişim iki amaca hizmet ediyor. Bir yandan çalınan ürünlerin piyasada nerelere dağıldığını tespit etmeye yardımcı olurken, diğer yandan markaya yönelik ilgiyi canlı tutarak dikkat çekici bir pazarlama hamlesine dönüşüyor.

Sisteme girilen parti numarasında eşleşme tespit edilirse, Nestlé kullanıcıları durumu yerel güvenlik birimlerine bildirmelerini istiyor. Şirket, eşleşme durumunda kullanıcılardan doğrulama için fotoğraf yüklemelerini ve iletişim bilgilerini paylaşmalarını talep ederek süreci güvenlik ekiplerine aktarıyor.

KİTKAT SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Bir KitKat sözcüsü yaptığı açıklamada, “Suçluların damak zevkini takdir etsek de kargo hırsızlığı her ölçekteki işletme için giderek büyüyen bir sorun. Daha sofistike yöntemlerin kullanıldığı bu dönemde, yaşadığımız olayı kamuoyuyla paylaşarak farkındalık yaratmak istedik” ifadelerini kullandı.