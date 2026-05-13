F4E’den çarpıcı rapor: Türkiye kaç saatini 'boşa' harcıyor?

Yapay zeka destekli performans yönetim platformu Feedback4e (F4E) tarafından gerçekleştirilen araştırmalar, Türk şirketlerinin küresel standartlara kıyasla haftada ortalama 12 saatini 'boşa' harcadığını ortaya koydu.

Elde edilen veriler, Türkiye’deki beyaz yakalı çalışanların global rakiplerine göre yüzde 30 daha düşük verimlilikle çalıştığını gösteriyor.

"MESELE MESAİ SÜRESİ DEĞİL, ODAKLANMA KRİZİ"

Global piyasalarda verimlilik makasının açılmasını değerlendiren F4E Türkiye Genel Müdürü Bahar Tamer, Türkiye’deki performans kültürünün "var olma" üzerine kurulu olduğunu, "üretme" odağının ise zayıf kaldığını belirtti.

Tamer, ekonomi gündeminde ses getirecek açıklamasında şunları söyledi:

"Dünya, 4 gün çalışarak verimliliği nasıl artıracağını tartışırken; Türkiye’de biz hala 'ofiste geçirilen saati' başarı sanıyoruz. F4E verilerine göre, Türk şirketlerinde her 10 çalışandan 7’si günün en az 2 saatini net hedefleri olmadığı veya geri bildirim alamadığı için operasyonel karmaşa içinde kaybediyor. Globalde verimlilik yüzde 30 daha yüksek çünkü orada 'sonuç odaklı' yapay zeka sistemleri devrede. Bizde ise liyakat ve net hedef tanımı eksik olduğu için mesai saatleri 'boşa dönen bir dişli' gibi enerji tüketiyor. Bu sadece bir İK sorunu değil, Türkiye için bir milli gelir kaybıdır."

"YAPAY ZEKA TORPİLİ DE VERİMSİZLİĞİ DE BİTİRECEK"

F4E olarak bu uçurumu kapatmayı hedeflediklerini belirten Bahar Tamer, "Türk şirketlerinin artık 'çok çalışıyoruz' avuntusundan kurtulması lazım. Yapay zeka destekli sistemimizle, kimin gerçekten katma değer ürettiğini, kimin ise süreç içinde kaybolduğunu saniyeler içinde analiz ediyoruz. 2026, liyakatin sadece veriyle kanıtlandığı bir yıl olacak. Verimliliğini yüzde 30 artıramayan şirketlerin, haftada 4 gün çalışan global rakipleriyle rekabet etme şansı kalmayacak" uyarısında bulundu.